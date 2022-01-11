Участница «Дизель шоу» Виктория Булитко в купальнике заткнула за пояс Анастасию Волочкову прямо в бане

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На страничке в социальной сети Instagram творческого объединения «Дизель студио» появилась новая трогательная публикация, посвященная известной украинской артистке, юмористке, звезде Виктории Булитко.

Как сообщается, актриса не смогла отправиться на праздники в теплые края, вопреки всем своим планам.

«Виктория Булитко планировала отправиться на новогодние каникулы в тёплую страну. Но планы немного изменились, потому наша актриса встретила 2022-й и провела свои каникулы в кругу родных и близких», — рассказали в студии.

Скрин, Instagram Булитко

Скрин, Instagram Булитко

Скрин, Instagram Булитко

Скрин, Instagram Булитко

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Сама Булитко призналась, что не жалеет о таком повороте событий.

«Несбывшиеся планы не помешали сделать праздники сказочными и незабываемыми. Я обожаю своих родных – их чувство юмора, отношение к жизни. Мне всегда с ними очень весело, ведь они настоящие. В этот раз мы собрались вместе за одним большим столом с морем вкуснятины. Была традиционная лавина шопингов, спа-процедуры. Мы ходили в бассейн под открытым небом», — делится впечатлениями Вика.

Скрин, Instagram Булитко

Скрин, Instagram Булитко

Скрин, Instagram Булитко

Скрин, Instagram Булитко

Кроме того, она похвасталась, что брат и папа успели помочь ей в некоторых хозяйственных вопросах, так что праздники прошли для них еще и с пользой.

«Вот она настоящая и дружная семья, только не хватает еще одного члена семьи — это конечно же всеми нами любимица «Кася». Фотки супер!!! Виктория Красотка!!!», «Красотища, какой бассейн, какой вид, какая классная погода ну и Булька тоже!», — пишут в комментариях поклонники артистки.

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