Участница «Дизель шоу» Виктория Булитко в купальнике заткнула за пояс Анастасию Волочкову прямо в бане
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На страничке в социальной сети Instagram творческого объединения «Дизель студио» появилась новая трогательная публикация, посвященная известной украинской артистке, юмористке, звезде Виктории Булитко.
Как сообщается, актриса не смогла отправиться на праздники в теплые края, вопреки всем своим планам.
«Виктория Булитко планировала отправиться на новогодние каникулы в тёплую страну. Но планы немного изменились, потому наша актриса встретила 2022-й и провела свои каникулы в кругу родных и близких», — рассказали в студии.