Участница «Дизель шоу» Виктория Булитко в купальнике заткнула за пояс Анастасию Волочкову прямо в бане

Скрин, Instagram Булитко

Кроме того, она похвасталась, что брат и папа успели помочь ей в некоторых хозяйственных вопросах, так что праздники прошли для них еще и с пользой.

«Вот она настоящая и дружная семья, только не хватает еще одного члена семьи — это конечно же всеми нами любимица «Кася». Фотки супер!!! Виктория Красотка!!!», «Красотища, какой бассейн, какой вид, какая классная погода ну и Булька тоже!», — пишут в комментариях поклонники артистки.

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