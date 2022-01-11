Платный тест, маски и никаких обязательных предметов: стало известно, как и когда пройдет ВНО в 2022 году
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Для украинских школьников выпускных классов, а также для других будущих абитуриентов, появились очень важные новости, о том, что основная сессия Внешнего Независимого Оценивания пройдет с 23 мая по 17 июня. Важно знать, какие новации в тестировании будут введены в 2022 году.
Об этом стало известно благодаря информации заместителя директора Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко в эфире одной из радиостанций.