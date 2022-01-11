Платный тест, маски и никаких обязательных предметов: стало известно, как и когда пройдет ВНО в 2022 году 

ВНО, фото: Unian

«Основное новшество — появилась возможность проходить большее количество тестирований, чем раньше. Если в 2021 году можно было пройти пять предметов за счет государства, то в этом году шестой, седьмой, восьмой предметы можно пройти за свой счет», — напомнила Татьяна Вакуленко.

Обязательных предметов на ЗНО в этом году нет. Также она анонсировала изменения в ЗНО по математике уровня «стандарт».

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«Если раньше нужно было работать с двумя открытыми бланками ответов, то в этом году мы отказались от открытых задач, оставили только один такой блок», — отметила заместитель директора УЦОКО.

Как и в прошлом году, в пунктах проведения тестирования будут действовать карантинные мероприятия — тесты будут сдавать в масках с использованием санитайзеров.

«Мы ежегодно пытаемся сделать что-нибудь для того, чтобы больше участников смогли воспользоваться государственными услугами. К примеру, несколько лет назад мы ввели тестирование шрифтом Брайля. Также появился тест по математике уровня «стандарт», потому что ГНА по математике стала обязательной», — рассказала Татьяна Вакуленко.

Ранее сообщали, стартовала регистрация на пробное ВНО-2022: абитуриентам нужно успеть с 5 до 22 января, все детали.

Как сообщал Знай.ua, утвержден график проведения ВНО-2022: онлайн пропуск, точные даты и необходимые документы.

Знай.ua писал, в масках и с дезинфектором: украинским школьникам и родителям рассказали, как пройдет ВНО-2022.

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