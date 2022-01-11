Режиссер «Киборгов» Ахтем Сеитаблаев после развода похвастался красавицей-невестой

Известный украинский киноактер и режиссер Ахтем Сеитаблаев поделился трогательными фото со старшей дочерью. Ей исполнилось 27 лет.

На кадрах показаны фото со свадьбы Назлы, и эти кадры он показал не просто так. Дело в том, что во вторник, 11 января ей исполнилось 27 лет. В честь этого и праздничный пост.

«С днем рождения, Нани. Ты уже совсем взрослая, доченька)) Скучаю, обнимаю, люблю! Желаю вам с Рустемом хорошего общего пути в жизни. В уважении, любви и поддержке» — говорится в сообщении под постом.

Стоит отметить, что пост действительно особенный, так как Ахтем Сеитаблаев не любит делится подробностями своей семейной жизни, в частности, личными снимками, но, случай действительно особенный.