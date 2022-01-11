Режиссер «Киборгов» Ахтем Сеитаблаев после развода похвастался красавицей-невестой

Известный украинский киноактер и режиссер Ахтем Сеитаблаев поделился трогательными фото со старшей дочерью. Ей исполнилось 27 лет.
На кадрах показаны фото со свадьбы Назлы, и эти кадры он показал не просто так. Дело в том, что во вторник, 11 января ей исполнилось 27 лет. В честь этого и праздничный пост.
«С днем рождения, Нани. Ты уже совсем взрослая, доченька)) Скучаю, обнимаю, люблю! Желаю вам с Рустемом хорошего общего пути в жизни. В уважении, любви и поддержке» — говорится в сообщении под постом.
Стоит отметить, что пост действительно особенный, так как Ахтем Сеитаблаев не любит делится подробностями своей семейной жизни, в частности, личными снимками, но, случай действительно особенный.
Режиссер был женат дважды. У него трое детей от первого брака, а также приемный сын – его второй супруги Иванны.
Стоит отметить, что свадьбы Назлы состоялась в курортном Кемере, что в Турции, еще в средине сентября.
«Все ведь знают и понимают, что у меня очень необычная семья, и моей мечтой было, чтобы отец и мама были рядом в тот день, когда я стану женой… Я счастлива, несмотря на огромные расстояния – мы вместе», – написала Назлы Сеитаблаева в Instagram.
С женихом они обручились еще в далеком 2018 году, но, свадьбу сыграли только сейчас.
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