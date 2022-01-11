В Украину идет лютый холод: где приморозит до -23 градусов

Завтра, 12 января, в Украине усилятся морозы — температура воздуха местами опустится до минус 20 градусов по Цельсию.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Час Пик.
«Ближайшей ночью будут кусать граждан за щеки и носы -10-18 градусов», — написала синоптик в Facebook.
Днем будет теплее — от -7 до -12 градусов, на севере местами до -14 градусов.
В Киеве 12 января: ночью до -14, днем до -12 градусов. Гололедица. Существенных осадков не предвидится. Ветрено.
В целом по Украине осадков не прогнозируется. Ожидается северный порывистый ветер.
13 января приморозит еще больше — до -15-20 градусов, а на севере и северо-востоке даже до -20-23 градусов.
Днем в пятницу, 14 января, температура воздуха будет постепенно повышаться до небольших минусов и оттепели. В субботу-воскресенье 15-16 января, по словам синоптика, температура воздуха будет колебаться около 0 градусов. В воскресенье, 16 января, на востоке похолодает до -2-5.
Читайте также: В Институте социологии назвали главное отличие украинцев от россиян и белорусов