В Украину идет лютый холод: где приморозит до -23 градусов

Завтра, 12 января, в Украине усилятся морозы — температура воздуха местами опустится до минус 20 градусов по Цельсию.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко, передает Час Пик.

«Ближайшей ночью будут кусать граждан за щеки и носы -10-18 градусов», — написала синоптик в Facebook.

Днем будет теплее — от -7 до -12 градусов, на севере местами до -14 градусов.

В Киеве 12 января: ночью до -14, днем до -12 градусов. Гололедица. Существенных осадков не предвидится. Ветрено.

В целом по Украине осадков не прогнозируется. Ожидается северный порывистый ветер.

13 января приморозит еще больше — до -15-20 градусов, а на севере и северо-востоке даже до -20-23 градусов.

Днем в пятницу, 14 января, температура воздуха будет постепенно повышаться до небольших минусов и оттепели. В субботу-воскресенье 15-16 января, по словам синоптика, температура воздуха будет колебаться около 0 градусов. В воскресенье, 16 января, на востоке похолодает до -2-5.

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