Вакцинация детей от 5 лет рассматривается в Украине — что сказал Игорь Кузин

Министерство здравоохранения Украины планирует рассмотреть вакцинацию от коронавируса детей от пяти лет ближайшей весной. Опыт других стран показал безопасность таких прививок.

О вакцинации детей рассказал «BBC News Украина» главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

По его словам, в Минздраве принимают во внимание опыт других стран, где уже успешно проводят прививку детям от пяти лет. Вакцинация предотвращает преждевременную смертность, особенно на фоне тяжелых соматических заболеваний, а также вспышки инфекции в организованных коллективах, говорит он.

Кузин отметил, что рекомендаций европейских экспертов относительно вакцинации детей с такого возраста еще не было, тогда как в Украине данный вопрос хотят рассмотреть ориентировочно с апреля этого года.

«Рекомендаций европейской технической группы экспертов по прививке детей от 5 лет еще не было. То есть на уровне Европы такой вопрос не рассматривали. Мы планируем рассмотреть вакцинацию детей от 5 лет ориентировочно с апреля«, — отметил санврач.

Также чиновник рассказал, что детям от 12 лет прививки делают исключительно по желанию родителей. Уже вакцинировано около 140 тысяч детей 12-18 лет. Он подчеркнул, что уровень неблагоприятных случаев после иммунизации детей не выше, чем среди взрослых.

Кроме того, специалист рассказал, в каких случаях желательно вакцинировать детей. Рекомендована вакцинация для предотвращения тяжелого течения ковида при наличии сопутствующих заболеваний: онко, астмы, сердечно-сосудистых заболеваний.

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