Политолог: Медведчук остается одним из самых популярных политиков Украины

И в том, что имя лидера оппозиции не сходит с уст как обычных украинцев, так и мировых СМИ, нет ничего удивительного. Ведь абсолютно всем в мире понятно, что Зеленский преследует Медведчука исключительно по политическим мотивам. Исключительно потому, что тот, будучи в оппозиции, сделал для страны намного больше, чем президент, который не нашел даже чем похвастаться в новогоднем обращении.

Медведчук — это цена на газ для украинцев по 175 долл., а не космические тысячи долларов. Да, именно лидер оппозиции еще в прошлом году договорился о скидке для Украины на газ. И что в итоге? Зеленский в угоду западным хозяевам обрек страну на холод и голод. Предприятия, в том числе и хлебобулочные комбинаты, закрываются из-за невозможности платить заоблачные тарифы. А люди вынуждены либо умирать от холода, не имея возможности заплатить за коммуналку, либо же голодать, чтобы не копить долги.

Медведчук — это сотни освобожденных украинцев из плена ОРДЛО. И эта цифра могла бы увеличиться еще на 7 человек, если бы для Зеленского реально была бы важна жизнь каждого нашего гражданина. Но нет, заблокировав передачу Медведчуку сначала четырех украинок, а позже еще трех человек, наша власть показала, чьи жизни на самом деле считает важными, а чьи — второстепенными. А после и вовсе дошла до крайней низости, пиарясь на жизни одной из украинок, которая уже год, как могла быть на свободе. Я сейчас говорю о Наталье Стаценко, которая крайне нуждается в медицинской помощи. Но власть год игнорировала этот факт, а позже цинично, устами «омбудсмена» Денисовой поздравила ее с днем рождения и потребовала немедленного освобождения, заявив, что ее здоровье, оказывается, находится в критическом состоянии!