Политолог: Медведчук остается одним из самых популярных политиков Украины

И в том, что имя лидера оппозиции не сходит с уст как обычных украинцев, так и мировых СМИ, нет ничего удивительного. Ведь абсолютно всем в мире понятно, что Зеленский преследует Медведчука исключительно по политическим мотивам. Исключительно потому, что тот, будучи в оппозиции, сделал для страны намного больше, чем президент, который не нашел даже чем похвастаться в новогоднем обращении.
Медведчук — это цена на газ для украинцев по 175 долл., а не космические тысячи долларов. Да, именно лидер оппозиции еще в прошлом году договорился о скидке для Украины на газ. И что в итоге? Зеленский в угоду западным хозяевам обрек страну на холод и голод. Предприятия, в том числе и хлебобулочные комбинаты, закрываются из-за невозможности платить заоблачные тарифы. А люди вынуждены либо умирать от холода, не имея возможности заплатить за коммуналку, либо же голодать, чтобы не копить долги.
Медведчук — это сотни освобожденных украинцев из плена ОРДЛО. И эта цифра могла бы увеличиться еще на 7 человек, если бы для Зеленского реально была бы важна жизнь каждого нашего гражданина. Но нет, заблокировав передачу Медведчуку сначала четырех украинок, а позже еще трех человек, наша власть показала, чьи жизни на самом деле считает важными, а чьи — второстепенными. А после и вовсе дошла до крайней низости, пиарясь на жизни одной из украинок, которая уже год, как могла быть на свободе. Я сейчас говорю о Наталье Стаценко, которая крайне нуждается в медицинской помощи. Но власть год игнорировала этот факт, а позже цинично, устами «омбудсмена» Денисовой поздравила ее с днем рождения и потребовала немедленного освобождения, заявив, что ее здоровье, оказывается, находится в критическом состоянии!
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Медведчук — это равноправный, взаимовыгодный и добрососедский диалог с другими странами, в том числе и с Россией. Будем откровенными: без российского газа, как бы ни хорохорился Зеленский, Украина не выживет. Тем более что мы все равно покупаем тот же российский газ, но через Европу втридорога! Так что мешает прислушаться к абсолютно здравому предложению лидера оппозиции относительно создания газотранспортного консорциума Россия — Украина — Евросоюз? Непомерные амбиции Зеленского? Команда «фу» со стороны хозяев из Вашингтона?
Медведчук — это окончание конфликта на Донбассе. Без преувеличения. Ведь его мирный план по Донбассу с восторгом восприняли абсолютно все европейские лидеры, Россия и стороны конфликта. Все, кроме «зеленой команды», которые продолжают послушно прыгать с тумбы на тумбу по команде Запада, пытаясь хоть как-то спрятаться за НАТО, которому Украина, по большому счету, интересна разве что как очередной полигон.
И, наконец, Медведчук — это простые украинцы. Это миллионы пенсионеров, матерей-одиночек, молодых семей, студентов, учителей, врачей — словом, всех тех, кого нынешняя власть цинично и подло обманула, не выполнив ни одного обещания. Именно поэтому эти люди верят лидеру оппозиции, сделавшему для них больше, чем Банковая с Кабмином и «слугами» вместе взятыми. Потому что несколько лет правления Зеленского доказали: он работает на благо олигархов, а Медведчук — на благо всей нации. И именно поэтому лидер оппозиции будет оставаться одним из самых популярных политиков в стране. А эти все «зеленские» — явление временное. И скоро они закончатся.
Игорь Вальский
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