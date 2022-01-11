Врач рассказал, чем опасен морозный воздух

Морозный воздух может повредить дыхательные пути. Как защититься, рассказал в интервью , терапевт, профессор Александр Карабиненко.

В морозную погоду органы дыхания могут пострадать практически у каждого, а не только у особо чувствительных к холоду людей, предупредил он. Боль в горле и кашель — предсказуемые последствия сильного понижения температуры воздуха, считает Карабиненко.

«Есть люди, которые особенно чувствительны к вдыханию морозного воздуха. У них даже при небольшом минусе начинается кашель, першение в горле, они плохо себя чувствуют, у них развиваются простудные заболевания верхних дыхательных путей. А при температуре минус 20-25 градусов практически у всех людей будут неприятные ощущения и последствия пребывания на морозе — кашель, затрудненное дыхание, через какое-то время может появиться боль в горле», — отметил он.

Повреждение, которое получают верхние дыхательные пути при соприкосновении с морозным воздухом, может привести к инфекционному заболеванию, добавил врач. Поэтому зимой уместно вспомнить, как родители защищают детей от простуды, закрывая им нос и рот шарфом.

«Для того, чтобы не переохладиться, надо пользоваться шарфом или защищаться от холодного воздуха обычной медицинской маской. Надо создать условия, чтобы воздух прогревался, попадая в дыхательные пути, согревать потоки воздуха каким-то препятствием. А после пребывания на морозе нужно выпить горячий чай или кофе», — посоветовал Карабиненко.

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