Криштиану Роналду огорошил фанатов внезапной заявой: «Пора на…»

В социальной сети разместили неожиданный пост о знаменитом португальском футболисте Криштиану Роналду. Стало известно, что он хочет покинуть клуб «Манчестер Юнайтед».

Соответствующий пост разместили на странице «peopletalk» в Instagram.

«Криштиану Роналду может перейти в футбольный клуб «Барселона», покинув «Манчестер Юнайтед» Говорят, что он не доволен ситуацией в его команде», — подписан пост в социальной сети.

Стоит отметить, что такая новость может показаться для многих фанатов футболиста очень неожиданной, так как он совсем недавно перешел в «Манчестер Юнайтед». Особое внимание привлекли мнения, что легендарный футболист может перейти в футбольный клуб «Барселона».