Криштиану Роналду огорошил фанатов внезапной заявой: «Пора на…»

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В социальной сети разместили неожиданный пост о знаменитом португальском футболисте Криштиану Роналду. Стало известно, что он хочет покинуть клуб «Манчестер Юнайтед».

Соответствующий пост разместили на странице «peopletalk» в Instagram.

«Криштиану Роналду может перейти в футбольный клуб «Барселона», покинув «Манчестер Юнайтед» Говорят, что он не доволен ситуацией в его команде», — подписан пост в социальной сети.

Стоит отметить, что такая новость может показаться для многих фанатов футболиста очень неожиданной, так как он совсем недавно перешел в «Манчестер Юнайтед». Особое внимание привлекли мнения, что легендарный футболист может перейти в футбольный клуб «Барселона».

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Криштиану Роналду, фото с Facebook

Криштиану Роналду, фото с Facebook

Юзеры соцсети не прошли мимо и оставили немало отзывов под снимком знаменитого спортсмена.

Криштиану Роналду, фото с eurosport

Криштиану Роналду, фото с eurosport

«Прикол будет если в ПСЖ перейдет», «Потому что Манчестер поник, а он футболист амбициозный, он один не может тянуть всю команду. Ему нужен успех в команде», «Прыг скок с одного клуба в другой, пора на заслуженный отдых.Он ,конечно,великий игрок, но всему есть свое время», «Барса Месси то не потянула, какой Роналду», «А Барселона Которая не могла содержать Месси теперь сможет содержать Роналду?», «вы серьёзно? Это была шутка на испанский «день невиновных» -день смеха. Вижу повелись», «А вообще,он уже с почести уйти должен,пока может», «Пусть идёт в псж, пусть все охиреют», — пишут отзывы удивленные пользователи социальной сети.

Комментарии на пост со страницы "peopletalk" в Instagram

Комментарии на пост со страницы «peopletalk» в Instagram

Комментарии на пост со страницы "peopletalk" в Instagram

Комментарии на пост со страницы «peopletalk» в Instagram

Как ранее сообщал портал «Znaj», в сети сообщили, что у Лионеля Месси обнаружили ковид.

Напомним, что Криштиану Роналду признали самым лучший бомбардиром за всю историю.

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