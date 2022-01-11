к какому врачу идти, как лечить

Сильная или умеренная боль в левом боку у женщин – распространенная проблема вне зависимости от возраста. Тянущие или резкие болевые ощущения могут быть симптомом серьезной патологии. Что может стать причиной дискомфорта в левом боку и к какому врачу обращаться с ноющей болью, отдающей в бедро и пах.

Боль в левом боку у женщин

Болезненные ощущения в левой части живота считают специфическим симптомом, который в ряде случаев может быть сопряжен с так называемой тазовой болью.

Выделяют две основные причины появления такого состояния.

Заболевания острого или хронического характера, которые поражают внутренние органы и опорно-двигательную систему области таза.

Заболевания лимфатических узлов, расположенных в малом тазу.

Тазовая боль представляет собой комплекс неприятных ощущений в брюшной стенке и брюшной полости. Часто женщины утверждают, что ощущают дискомфорт в одном определенном участке: в области ниже поясницы или ниже линии пупка.

При этом боль имеет обыкновение распространяться на другие участки тела, даже расположенные довольно далеко от источника заболевания. Тогда говорят, что она «отдает» — например, в бедро или пах. Поначалу болевые ощущения могут возникать лишь в области патологического очага, потом появляется второй, а далее могут сбиваться процессы питания клеток и элементов тканей (так называемые трофические нарушения).

Причины

В зависимости от характера, интенсивности и частоты дискомфортных ощущений можно выявить причину появления боли и поставить диагноз. Если со временем состояние лишь ухудшается, это может свидетельствовать о воспалительном процессе во внутренних органах. Такая ситуация требует оперативно обратиться к врачу.

Наиболее распространенные болезни, при которых появляются крайне неприятные ощущения в левом боку живота и рядом с этой областью (боль может ощущаться не совсем там, где возникает), следующие.

Заболевания селезенки. Помимо боли в левом бедре и паху, при болезнях селезенки повышается температура (порой до 40 градусов), кружится голова и знобит. Если такие симптомы не прекращаются, то это может говорить об абсцессе органа. Если боль сопровождается тошнотой, рвотой и слабостью, это значит, что у больного наблюдается воспалительный процесс селезенки.

Заболевания тонкой кишки. Патологии тонкого кишечника могут сопровождаться болью слева в паху. Кроме этого, появляются запор, понос и другие расстройства желудочно-кишечного тракта. Боль в области паха при диарее возникает из-за перегрузки органов малого таза. Ощущения при такой патологии часто сравнивают с болями при схватках: они появляются приступами и потом утихают. Также могут наблюдаться вздутие живота, тошнота, рвота и общая слабость.

Заболевания толстого кишечника. Нарушения работы толстой кишки характеризуются резкой болью в области паха. На начальных этапах патология проявляется в виде запоров. Не исключено повышение температуры. Если ситуация запущенная, может быть кровь в кале. Причина появления таких симптомов – наличие микробов в микрофлоре слизистой оболочки.

Доброкачественные и злокачественные опухоли. При лимфолейкозе и миелолейкозе болевые ощущения растут с каждым днем. Причина — увеличение опухоли. Наиболее сильный дискомфорт появляется во время еды и при нажатии на нижнюю область живота.

Синдром раздраженного кишечника. В этом состоянии кишечник перестает нормально выполнять свою моторную и секреторную функции. После дефекации человек ощущает сильную боль в желудке, которая сопровождается рвотой.

Гинекологические причины: миома, эндометриоз, хронические воспалительные заболевания органов малого таза (матки или яичников), гидросальпинкс, тазовая спаечная болезнь, кисты яичников и другие.

Нормальная или внематочная беременность. По статистике, каждая вторая беременная женщина ощущает боли в нижней части живота. Причем это далеко не всегда может быть связано с угрозой выкидыша. Матка растет и увеличиваясь в размерах, сдвигает окружающие органы. Также беременная женщина может испытывать болезненные ощущения при воспалениях кишечника или мочевого пузыря, заболеваниях почек, склонности к запорам. Боли бывают также во время внематочной беременности.

Разрыв яичника или апоплексия яичника. Сопровождается острыми болевыми ощущениями в нижней части живота, слабостью, понижением артериального давления, учащением пульса, возможно повышение температуры тела и рвота.

Названный выше эндометриоз — довольно частая причина сильных болей в области живота. «Эндометриоз — хроническое гормонозависимое прогрессирующее заболевание, характеризуется разрастанием ткани эндометрия (слой, который выстилает внутреннюю поверхность матки) за пределы слизистой матки. Клетки эндометрия могут обнаруживаться в стенках кишечника, мочевого пузыря, в структуре яичников, в маточных трубах. Возникают боли, частое мочеиспускание, выделения из влагалища», — поясняет Светлана Зима, врач гинеколог-эндокринолог.

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