Будет продолжительной: в Минздраве рассказали детали новой вспышки COVID-19

На вопрос, будет ли новая волна продолжительной, главный санврач Игорь Кузин ответил утвердительно. Пик вспышки придется на февраль. До апреля ситуация будет постепенно стабилизироваться.
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Прогнозы о новой волне делать тяжело. Одна исследовательская группа говорит, что она не будет превышать прошлогоднюю. Другая говорит, что возможный 20 – 30% рост количества больных,
– заявил Кузин.
В то же время опыт стран, переживающих вспышку Омикрона, свидетельствует, что всплеск заболеваемости и циркуляция протекают легче, чем при Дельте.
В частности, Дания обнародовала результаты, что при Дельте госпитализации подлежали 1,6% инфицированных, а при Омикроне – всего 0,6%.
Омикроном заразится более 50% населения Европы
- В ВОЗ заявили, что уже в ближайшие недели Омикроном заразится более 50% населения Европы.
- Глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге на брифинге сообщил, что Омикрон быстро становится доминирующим вирусом в Западной Европе и сейчас распространяется на Балканах.