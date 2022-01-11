80 одичалых «любимчиков Януковича» удрали с фермы и гуляли по улицам

На юге Китая с фермы, которая специализируется на разведении страусов, сбежали более 80 питомцев. Толпу обезумевших птиц заметили на улицах города Чунцзо. Об этиом сообщают местные СМИ, в частности, телеканал CGTN.

Пернатые великаны вели себя беспокойно, бегали по тротуарам и дорогам, не замечая ничего на своем пути.

Сообщается, что массовый побег страусов стал возможен из-за оплошности одного из сотрудников фермы, который попросту забыл запереть ворота вольера.

Большую часть сбежавших птиц уже вернули на ферму благодаря оперативному вмешательству местной полиции. В результате спецоперации по поимке беглецов ни сами страусы, ни люди не пострадали.