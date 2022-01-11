80 одичалых «любимчиков Януковича» удрали с фермы и гуляли по улицам

На юге Китая с фермы, которая специализируется на разведении страусов, сбежали более 80 питомцев. Толпу обезумевших птиц заметили на улицах города Чунцзо. Об этиом сообщают местные СМИ, в частности, телеканал CGTN.
Пернатые великаны вели себя беспокойно, бегали по тротуарам и дорогам, не замечая ничего на своем пути.
Сообщается, что массовый побег страусов стал возможен из-за оплошности одного из сотрудников фермы, который попросту забыл запереть ворота вольера.
Большую часть сбежавших птиц уже вернули на ферму благодаря оперативному вмешательству местной полиции. В результате спецоперации по поимке беглецов ни сами страусы, ни люди не пострадали.
«Пристегните ремни! Более 80 страусов сбежали с фермы и устроили забег по улицам города. Гонка века прошла в Китае, и всё из-за незакрытого загона на страусиной ферме. Большую часть гонщиков удалось вернуть на линию старта ферму, однако некоторые до сих пор наматывают круги по городу», — рассказали в телеграмм-канале «Лента дна».
«Сиквел «Побега из курятника» восхитителен», — добавили авторы сообщения.
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