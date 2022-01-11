Нового штамма Дельтакрон не существует – ученые заявили об ошибке

В природе вирусы не совмещаются

Британские вирусологи изучили последовательность РНК нового варианта вируса и считают, что в природе такой вирус не встречается.

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Действительно, коронавирусы могут генетически комбинироваться, но это случается редко. Проанализировав мутацию «Дельтакрон», ученые пришли к выводу, что это маловероятно.

Последовательности кипрского «Дельтакрона» выглядят явно искусственными – они не группируются на филогенетическом дереве.

– написал Том Пикок, вирусолог из отдела инфекционных заболеваний Имперского колледжа Лондона.

Объяснение ученых

Джеффри Барретт, глава инициативы по геномике COVID-19 в британском институте Wellcome Sanger, сказал, что предполагаемые мутации расположены в части генома, которая уязвима для ошибок в определенных процедурах секвенирования.

В ВОЗ тоже отреагировали

К слову, во Всемирной организации здравоохранения тоже сообщили, что нет оснований говорить о комбинации двух штаммов коронавируса. «Дельтакрон» ведь может быть результатом загрязнения образца.

Также в организации призвали не использовать понятие «флурон» (одновременное заболевание гриппом и коронавирусом): «Эти слова подразумевают комбинацию вирусов или их вариантов, а этого не происходит».

Что сообщали о «Дельтакроне»