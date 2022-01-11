Вторжение России в Украину — РФ перебрасывает к границам Украины военные вертолеты

Россия начала перебрасывать военные вертолеты к украинским границам, что может свидетельствовать о подготовке РФ к масштабному вторжению в Украину.

Об этом сообщает “The New York Times”.

Официальные источники США заявили о начале переброски военных вертолетов к украинским границам. Несмотря на некоторое замедление стягивания российских войск, возле границ Украины еще остается около 100 тысяч военных.

Согласно информации издания, такие операции, как стягивание ударной авиации, боевых и транспортных вертолетов, а также штурмовых истребителей дает сильное преимущество Российской Федерации, если власти страны примут решение вторжения в Украину.

Поскольку тяжелую технику легче перебрасывать по замерзшей земле, в случае похолодания и морозной погоды, возможное наступление может быть отложено до февраля, отмечает издание.

Также сообщается, что по данным анонимных источников, с 27 декабря над Украиной регулярно летают ВВС США на самолетах RC-135 Rivet Joint для радиоэлектронной прослушки. Эти самолеты позволяют прослушивать сообщения российских командиров.

Ранее мы писали, Россия может устроить провокацию для оправдания вторжения в Украину.