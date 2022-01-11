«Положительные изменения должны начаться уже 16 числа»: астролог Альбина Пономаренко назвала ключевые даты в январе

Астролог Альбина Пономаренко поразмыслила над тем, введут ли в Украине до конца января еще один локдаун и есть ли для этого конкретные предпосылки.

Об этом она рассказала в программе «Прогноз».

Прежде всего астролог называет ключевые дни в январе, в которые произойдут какие-то положительные или негативные события. В частности 13 и 14 января, предполагает Альбина Пономаренко, стоит ожидать плохих новостей, но потом будут и хорошие. Особые же надежды она имеет на 19 января. «Впрочем, важные позитивные изменения должны начаться уже 16 числа», — подчеркивает гостья программы.

Также он отмечает, что 18 января станет важной датой в плане ситуации с пандемией. «В карте Украины чёрная Луна может означать болезнь, вирус, а 18 января в сочетание с ней входит ретроградная Венера», — рассказывает астролог. Как она объясняет, это может вылиться либо в обострение ситуации с вирусом, либо в его нормализацию.

Относительно локдауна Альбина Пономаренко признается, что даже не берется делать какие-либо прогнозы. Гостя программы советует мониторить ситуацию, чтобы иметь возможность прогнозировать и называть четкие даты. «Эпидемии – это такая область, где астрология не может дать однозначного ответа, мы можем только предполагать», — рассуждает она.