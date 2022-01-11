«Положительные изменения должны начаться уже 16 числа»: астролог Альбина Пономаренко назвала ключевые даты в январе

Астролог Альбина Пономаренко поразмыслила над тем, введут ли в Украине до конца января еще один локдаун и есть ли для этого конкретные предпосылки.
Об этом она рассказала в программе «Прогноз».
Прежде всего астролог называет ключевые дни в январе, в которые произойдут какие-то положительные или негативные события. В частности 13 и 14 января, предполагает Альбина Пономаренко, стоит ожидать плохих новостей, но потом будут и хорошие. Особые же надежды она имеет на 19 января. «Впрочем, важные позитивные изменения должны начаться уже 16 числа», — подчеркивает гостья программы.
Также он отмечает, что 18 января станет важной датой в плане ситуации с пандемией. «В карте Украины чёрная Луна может означать болезнь, вирус, а 18 января в сочетание с ней входит ретроградная Венера», — рассказывает астролог. Как она объясняет, это может вылиться либо в обострение ситуации с вирусом, либо в его нормализацию.
Относительно локдауна Альбина Пономаренко признается, что даже не берется делать какие-либо прогнозы. Гостя программы советует мониторить ситуацию, чтобы иметь возможность прогнозировать и называть четкие даты. «Эпидемии – это такая область, где астрология не может дать однозначного ответа, мы можем только предполагать», — рассуждает она.
Как сообщал Знай.ua, Пономаренко рассказала, что сейчас Юпитер входит в Рыб, а это может быть связано с нефтью и газом.
Также Знай.ua писал о том, что Пономаренко посоветовала строить планы лучше с 14 января по 4 февраля.
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