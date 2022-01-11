почему выгодно, какие гарантии, документы, возможности для крупных и мелких инвесторов

Инвестиции в выращивание оливок – динамично развивающаяся сфера агробизнеса в Грузии. Выгодное предложение по вложению капитала доступно как гражданам страны, так и иностранцам. Купить дерево, которое будет с каждым годом стоит только дороже и плодоносить, можно онлайн, находясь в любой точке мира. Чтобы получать хорошие дивиденды, необязательно иметь познания в сельском хозяйстве. Все обязанности по уходу, сбору плодов, выращиванию оливы, охране плантации берет на себя Управляющая компания. Инвестор может мониторить состояние дел как онлайн, так и по телефону. Также можно лично посетить плантации.

Почему BioDeposit – это выгодно

Минимальный порог входа

Купить саженец можно за 105 долларов США. Это небольшая сумма, чтобы убедиться, что проект действительно реален и получить билет в прибыльный бизнес, который во многих странах уже остается закрытым долгие годы.

Быстрая окупаемость

Купленные сегодня саженцы начнут плодоносить через 4 года, уже через 10 лет можно будет получать прибыль в районе 50 долларов в год. Кроме того, оливковые деревья плодоносят десятилетия. Инвестирование в BioDeposit – отличное наследство для потомков.

Забота о будущем

Выращивание оливковых деревьев – это не только прибыльно, но и экологически безопасное производство, позволяющее улучшить состояние окружающей среды. Одно оливковое дерево вырабатывает количество кислорода, достаточное для жизнедеятельности двоих человек.

Сотрудничество на законных основаниях

Инвестирование в производство оливкового масла осуществляется при поддержке государства Грузии. Покупка или продажа, дарение дерева производится на основании официального договора.

Независимость от других инвесторов

БиоДепозит – это не пирамида. Каждый вкладчик может в любой момент времени вывести свою инвестицию или прибыль. Она не зависит от масштабности проекта, количества участников в нем, а только от урожайности и цены на оливковое масло. Также необязательно привлекать в проект других людей. Сделать это можно по желанию за дополнительный бонус. BioDeposit – это отличное решение для обогащения, которое стоит порекомендовать своим друзьям, знакомым и родственникам.

Гарантии сохранности инвестиции

Несмотря на то, что инвесторам предлагаются саженцы оливковой культуры с наиболее высокими показателями приживаемости и урожайности, дерево может погибнуть. Такие случаи не превышают 3%. Однако, чтобы инвестор действительно был спокоен за свои вложения, все саженцы страхуются на 3 года бесплатно. В случае форс-мажорных обстоятельств дерево будет заменено на аналогичное по характеристикам из резервного фонда. BioDeposit – это 100% беспроигрышное предприятие, которое в будущем будет приносить хорошую прибыль.

Интересные условия для крупных инвесторов

Специально для оптовых покупателей саженцев разработана партнерская программа. Чтобы ею воспользоваться, необходимо заполнить веб-форму на сайте проекта, правильно указать:

имя, фамилию;

контакты;

сумму денежных вложений;

страну, из которой посылается запрос.

Персональный менеджер свяжется в ближайшее время, чтобы обговорить нюансы сотрудничества. БиоДепозит – это интересное решение как для частных лиц, так и компаний, уникальная программа для инвестирования в бизнес, который всегда будет прибыльным. Сотрудничество осуществляется на законных основаниях. Ознакомиться с документами можно на официальном сайте проекта прямо сейчас.