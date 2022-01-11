Назван продукт, вызывающий старение

Чрезмерное употребление сахара приводит к ускорению старения, сообщает Sina со ссылкой на британского ученого, профессора Дэвида Ганна.

Исследователь изучил лица шестисот человек, измерил их уровень сахара в крови и разделил участников эксперимента на четыре группы. Оказалось, что у людей с самым низким уровнем сахара кожа выглядела моложе всего и наоборот. В публикации Sina отмечается, что сахар повреждает сосуды. Однако, на этом воздействие этого продукта на организм не заканчивается.

«Производство свободных радикалов — вот «главный виновник» старения. Без вмешательства антиоксидантов клетки начинают гибнуть в большом количестве», — говорится в статье.

В результате кожа становится сухой, появляются мелкие морщинки, и никакие уходовые средства с ними не справляются. Со временем кожа теряет мягкость и эластичность, а морщины углубляются. При этом в статье отмечается, что совсем отказываться от сахара нельзя, нужно лишь снизить потребление некоторых продуктов, а исключать из рациона фрукты и рис, в которых содержится натуральный сахар, не стоит.

«Употребляйте в пищу как можно меньше кока-колы, мороженого, макарон и других мучных изделий», — посоветовал автор.

Кроме того, следует максимально срезать потребление алкоголя и трансжирных кислот. Последние содержатся в сэндвичах, печенье, пирогах, копченых и жареных во фритюре продуктах.

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