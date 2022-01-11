Непослушная звезда «Универа» Анна Хилькевич при детях получила по лицу: «В следующий раз буду спрашивать…»

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Популярная российская актриса, звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич, которая недавно стала мемом, оконфузившись на пресс-конференции Владимира Путина и стала мемом, решила поделиться со своими подписчиками весьма интересными кадрами из отпуска.

Известно, что Анна отдыхает в провинции Ла-Альтаграсия, которая расположена на юго-восточном побережье Доминиканской республики — в Пунта Кане.

Об этом стало известно благодаря новой публикации Анны Хилькевич в сети Instagram.

Анна Хилькевич, фото: Instagram

Анна Хилькевич, фото: Instagram

«С таким ветром по утрам тут можно много игр придумать. Завтра будем перебираться на другую часть острова, посмотрим что там. Комментарии все читаю, спасибо за рекомендации. Но в следующий раз заранее буду спрашивать вас», — пишет Анна Хилькевич.

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Также известная актриса прикрепила к свежей публикации не только ответ для преданных поклонников, но и несколько снимков, а также еще и короткое видео.

На кадрах можно увидеть, что сильный ветер немного внес коррективы в ее отдых на шикарном пляже с детьми, а вот ее соломенная шляпка просто улетела и можно сказать, что ветер «дал ей по лицу». Весело и креативно.

Анна Хилькевич, фото: Instagram

Анна Хилькевич, фото: Instagram

Ранее сообщали, звезда сериала «Универ» Стас Ярушин рассказал, как оказался в одной постели с коллегой по площадке: «Там зашевелилось».

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