Непослушная звезда «Универа» Анна Хилькевич при детях получила по лицу: «В следующий раз буду спрашивать…»

Популярная российская актриса, звезда сериала «Универ» Анна Хилькевич, которая недавно стала мемом, оконфузившись на пресс-конференции Владимира Путина и стала мемом, решила поделиться со своими подписчиками весьма интересными кадрами из отпуска.

Известно, что Анна отдыхает в провинции Ла-Альтаграсия, которая расположена на юго-восточном побережье Доминиканской республики — в Пунта Кане.

Об этом стало известно благодаря новой публикации Анны Хилькевич в сети Instagram.