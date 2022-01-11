Анекдоты дня

1. Москва-река впадает в Оку, Ока в Волгу, Волга и Урал в Каспийское море.

Значит, Муму, персидская княжна и Василий Иванович вполне могли встретиться.

2. Невероятно, но факт:

— Крутить шеей практически на 360 могут только самки совы, и то только в тот момент, когда самец совы куда-то улетел…

3. Дорогие юноши и девушки! Одумайтесь, не планируйте бракосочетание на день 22.02.2022! А то ваши дети будут неисправимыми двоечниками. Подождите хотя бы до 5 мая.

4.

5. Памела Андерсон очень много делает для охраны природы.

Она больше не будет купаться в океане, чтобы снизить количество пластика в морях и океанах.

6. Рабинович просил отпустить его домой пораньше по случаю серебряной свадьбы, но директор был непреклонен.

— Знаем мы эти штучки! — сказал он. — Стоит мне отпустить вас сегодня, как эта история начнёт повторяться через каждые двадцать пять лет.

7. Сказал жене, что после встречи с друзьями в боулинге у меня болит плечо, поэтому не могу пылесосить. В общем, я очень быстро научился управляться с пылесосом одной левой рукой.

8. Классный чат.

— Уважаемые родители, у кого ребёнок болел во время каникул, прошу написать мне об этом в личном сообщении.

— Мы здоровы

— Яна не болела

— Здоровы

— Здоровы

— Мы не болели

— Кирилл не болел

— Наши не болели

— Не болел

— Здоровы

— Мы здоровы

— Лена здорова…

Источник: https://bugaga.ru/