На Аляске наглый лось подглядывал в окно ванной комнаты (ВИДЕО)

Женщина сняла необычного гостя на видео, а после выложила кадры в сеть

На Аляске дикий лось пробрался в ванную комнату частного дома, чем очень испугал владелицу дома. Учитывая габариты дикого животного, получилось это у него частично — пролезла только часть головы.

Как сообщает издание Daily Mail, владелица дома Кристина Смит в тот день проходила мимо ванной комнаты, когда вдруг увидела огромный нос лося, торчавший из окна. Очевидно, животное проходило мимо дома и решило проверить, что в нем происходит.

По словам американки, она очень испугалась, когда увидела огромную голову в своем окне, но животное агрессии не проявляло и просто с интересом рассматривало все, что было вокруг.

Кристина, уже привыкшая к диким животным, ведь ее дом расположен недалеко от густого леса, говорит, что этот гость оказался самым дерзким среди всех уже ей известных.

Пока животное «торчало» в оконном проеме, Кристина сняла его на камеру и даже смогла погладить по носу.