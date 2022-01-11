Украину накроют несколько суток мороза до -14, снега и гололеда

Следующие три дня в Украине ожидаются мороз до -14, обильные снега и гололедица. Об этом сообщили в программе «Факты ICTV».
Как отмечается, после обильного снегопада, который запоздал дороги и города, страну постигла новая беда — гололед. Улицы и автодороги уже превратились в катки.
Например, в Харькове в травмпункты за сутки попало уже более полусотни жителей. Хотя с непогодой боролось более двух тысяч дворников и коммунальщиков, а большинство дорожек посыпаны песком и солью, скользких участков на улицах до сих пор немало, жалуются горожане.
Синоптики заранее предупреждали, что в Украину придут снегопады, похолодание и гололедица. В некоторых областях на ближайшие трое суток спасатели объявили штормовое предупреждение.
Уже 12, 13 и 14 января будет очень морозно, местами столбики термометров опустятся до 14 градусов ниже нуля. Синоптики успокаивают, что ближе к пятнице в Украине значительно потеплеет, но снова начнутся снегопады.