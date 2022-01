Диетолог назвала худшую «кофейную» привычку

Добавление в кофе большого количества сливок или молока несет существенный вред людям с высоким уровнем холестерина в крови, предупредила читателей портала Eat This, Not That диетолог Элеана Кайданян.

«Насыщенные жиры в сливках и молоке, добавляемых в кофе каждый день (и как правило, много раз в день), могут сказываться на уровне холестерина у человека», — сказала она.

Врач отметила, что повышенный уровень холестерина никак не проявляется у человека, однако с течением времени грозит серьезными проблемами со здоровьем, прежде всего, с сердцем и сосудами.

На уровень холестерина влияет то, какие жиры он потребляет. Так, насыщенные жиры, содержащиеся, например, в сливочном масле, колбасе и жареной пище, вредны для здоровья, в то время как ненасыщенные несут пользу для организма. Среди источников последних Кайданян назвала авокадо.

