В Украине скоро начнут вакцинировать против COVID детей от 5 лет

«Детей надо прививать»

Вероятнее всего, иммунизация детей начнется с апреля 2022 года. Об этом рассказал главный государственный санитарный врач Игорь Кузин.

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Игорь Кузин – главный санврач «Опыт других стран, где уже проводят такие прививки, показывает, что это безопасно. Что благодаря прививкам от ковида предупреждают преждевременную смертность, особенно на фоне тяжелых соматических заболеваний».

Впрочем, пока не было рекомендаций европейской технической группы экспертов по вакцинации детей от 5 лет. То есть на уровне Европы такой вопрос пока не рассматривали.

Минздрав же планирует рассмотреть вакцинацию детей от 5 лет ориентировочно с апреля.

Вакцинация детей в Украине: главное

Сейчас в Украине разрешили вакцинировать против коронавируса детей от 12 лет с конца октября

Прививают Pfizer. Детям вводят такую же дозу, как и взрослым – с периодичностью в 21 день.

Справка. По данным Кузина, в Украине уже вакцинировали примерно 140 тысяч детей в возрасте от 12 до 18 лет.

Вакцинацию детей проводят только по желанию родителей. Однако главный санврач подчеркнул: «Я бы советовал вакцинироваться. Это необходимо для персональной защиты».

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