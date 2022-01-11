Политические репрессии в отношении главы политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука «обнуляют» шансы Зеленского на второй президентский срок. Так журналист Иван Славинский прокомментировал решение Печерского районного суда города Киева, который продлил еще на 2 месяца срок домашнего ареста для главы политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом Славинский написал в Facebook.
«Извините, но это беспредел. Санкции объявили в феврале прошлого года, под домашний арест отправили в мае. И за все это время мы так и не увидели доказательств. Где хоть какие-то доказательства?» – задал вопрос журналист.
Оценивая политическую сторону дела, Славинский пояснил, что репрессии в отношении оппозиции означают, что Зеленский превратился в «Порошенко 2.0».
«Но здесь более интересна политическая сторона дела. Беспредел в отношении ОПЗЖ и Медведчука означает, что Зеленский занимает даже более радикальную позицию, чем Порошенко. Такой себе «Порошенко 2.0». Петро, при всей истерии, все-таки хватало ума лично не запрещать телеканалы/сайты и сажать под домашний арест главного оппозиционера. А при Зеленском запретили каналы «Киевская Русь», «112 Украина», NewsOne, ZIK, а теперь вот еще UkrLive и «Первый независимый», – аргументировал журналист.
Вместе с тем, подчеркнул Славинский, превращение в «Порошенко 2.0» – это серьезная проблема, потому что это «обнуляет» шансы Зеленского на второй срок.
«На самом деле, превращение в «Порошенко 2.0» – это серьезная проблема для Зеленского. Ведь за счет чего выиграл Зеленский? Вы вспомните, как на выборах Зеленский & Co занимали нишу «над схваткой». Т. е. вроде как не прозападные, но и не пророссийские. Не правые и не левые. Не за Майдан и не против Майдана. Третья сила. Да еще и «новые лица», которые не замазаны ни в скандалах, ни в коррупции. А потому выгодно смотрятся на фоне «старых политиков», – напомнил автор.
«А если Зеленский открыто и «по беспределу» начинает «мочить» главную политическую силу Юго-Востока, то сразу же теряет статус «над схваткой». Кроме прочего, это значит, что не будет никаких подвижек по мирному урегулированию на Донбассе», – уточнил он.
Славинский отметил, что репрессии против СМИ и Виктора Медведчука уже оттолкнули от Зеленского оппозиционных избирателей.
«А что выигрывает Зеленский? Запрет телеканалов, репрессии против Медведчука – оппозиционного избирателя Зеленский уже оттолкнул. А для прозападного избирателя «своим» не стал. Для избирателей Порошенко он «агент Кремля», который преследует «шоколадного» «по приказу Путина». Все, тупик», – констатировал журналист.
«Видимо, сам Зеленский этого не понимает. А вот руководство Офиса президента должно понимать. И, конечно же, в ОП это понимают – а значит, сознательно «обнуляют» шансы Зеленского на второй срок», – заключил журналист Иван Славинский.
Источник — https://www.facebook.com/slavinsky.su/posts/6801956239875419
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