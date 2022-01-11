Политические репрессии в отношении главы политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука «обнуляют» шансы Зеленского на второй президентский срок. Так журналист Иван Славинский прокомментировал решение Печерского районного суда города Киева, который продлил еще на 2 месяца срок домашнего ареста для главы политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом Славинский написал в Facebook.

«Извините, но это беспредел. Санкции объявили в феврале прошлого года, под домашний арест отправили в мае. И за все это время мы так и не увидели доказательств. Где хоть какие-то доказательства?» – задал вопрос журналист.

Оценивая политическую сторону дела, Славинский пояснил, что репрессии в отношении оппозиции означают, что Зеленский превратился в «Порошенко 2.0».

«Но здесь более интересна политическая сторона дела. Беспредел в отношении ОПЗЖ и Медведчука означает, что Зеленский занимает даже более радикальную позицию, чем Порошенко. Такой себе «Порошенко 2.0». Петро, при всей истерии, все-таки хватало ума лично не запрещать телеканалы/сайты и сажать под домашний арест главного оппозиционера. А при Зеленском запретили каналы «Киевская Русь», «112 Украина», NewsOne, ZIK, а теперь вот еще UkrLive и «Первый независимый», – аргументировал журналист.

Вместе с тем, подчеркнул Славинский, превращение в «Порошенко 2.0» – это серьезная проблема, потому что это «обнуляет» шансы Зеленского на второй срок.