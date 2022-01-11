Врач назвал стремление к непрерывному счастью ненормальным

СМИ и соцсети, убеждающие людей в необходимости стремиться к непрерывному счастью, привели к масштабному распространению депрессивных расстройств, заявил шведской газете Svenska Dagbladet Андерс Хансен, автор множества исследований, посвященных работе человеческого мозга.

Счастье нельзя назвать нормальным эмоциональным состоянием или, так сказать, «состоянием по умолчанию», подчеркнул специалист.

«Из-за того, что нам постоянно скармливают эту идею, мы чувствуем себя хуже. Более здоровый подход, если человек стремится к удовлетворенности общим направлением развития своей жизни, наполняя ее при этом такими осмысленными для него вещами, как семья, работа или что-то еще. Постоянные переживания, связанные с наслаждением, не сделают нас счастливее: счастье — скорее то, чего мы достигаем, занимаясь чем-то, с нашей точки зрения, полным смысла», — заявил Хансен.

Также врач назвал более естественной, выработанной в процессе эволюции человека, эмоцией тревогу, которую принято сейчас считать болезненным состоянием.

«Наш мозг изначально и не предназначен для того, чтобы обеспечивать нам хорошее самочувствие. Половина наших предков умирала еще до того, как достигала подросткового возраста, поэтому мозг развил в себе способность „малевать как можно более страшного черта», так сказать. Тревога — рефлекс, который призван помогать нам выживать», — объяснил исследователь.

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