Анастасия Волочкова приручила нового бойфренда, идеальная пара

Известная любительница неуместных шпагатов, российская балерина Анастасия Волочкова, совсем недавно показала всем своего нового бойфрэнда и наслаждается шикарным отдыхом на Мальдивах. О своих похождениях эпатажная танцовщица рассказывает на своей странице в социальной сети Instagram, где за ее жизнью следят более 1,3 миллионов человек.

На этот раз она позирует для селфи со своим новым ухажером. Это немолодой мужчина, судя по седине на висках, одетый в отельный халат. Волочкова рядом с ним – в белой кружевной блузе и в солнцезащитных очках со стразами, за которыми Анастасия спрятала свои глаза.