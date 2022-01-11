Анастасия Волочкова приручила нового бойфренда, идеальная пара

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Известная любительница неуместных шпагатов, российская балерина Анастасия Волочкова, совсем недавно показала всем своего нового бойфрэнда и наслаждается шикарным отдыхом на Мальдивах. О своих похождениях эпатажная танцовщица рассказывает на своей странице в социальной сети Instagram, где за ее жизнью следят более 1,3 миллионов человек.

На этот раз она позирует для селфи со своим новым ухажером. Это немолодой мужчина, судя по седине на висках, одетый в отельный халат. Волочкова рядом с ним – в белой кружевной блузе и в солнцезащитных очках со стразами, за которыми Анастасия спрятала свои глаза.

Скрин, Instagram Волочкова

Скрин, Instagram Волочкова

«Love story #анастасияволочкова #отдых #мальдивы #любовь #радость #мы», — подписала она снимок.

В комментариях поклонники отмечают, что впервые за долгое время скандальная балерина выглядит счастливой и довольной жизнью.

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Публикация Анастасии Волочковой, скриншот: Instagram

Публикация Анастасии Волочковой, скриншот: Instagram

«Красивые», «Самая милая, прекрасная и красивая пара, счастья вам и крепкой-крепкой любви», «Анастасия, Вы в надёжных руках!», «Красивая пара! Анастасия, Вас не узнать. Помолодели на 20 лет!», «Впервые из всех ваших мужчин реально вы светитесь, Настя», — восторгаются поклонники.

«Лишь бы не сорвался…», «Так и он светится, Мальдивы оплачены, хоромы есть», «Она светится с каждым, кто трется об нее», — с ехидством пишут другие комментаторы.

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