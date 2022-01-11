Новая волна коронавируса накроет Украину в конце января

По словам заместителя министра здравоохранения Игоря Кузина, новая коронавирусная волна может накрыть Украину в конце января. По прогнозам Минздрава, в этот период ожидается больше инфицированных штаммом «Омикрон». Об этом главный санврач страны рассказал в интервью ВВС.

Игорь Кузин — фото: moz.gov.ua

Кузин отметил, что сейчас в некоторых регионах Украины растет количество новых случаев COVID-19, в частности, в Сумской области. В Херсонской области увеличивается число госпитализированных с коронавирусом. Однако говорить о начале нового всплеска заболеваемости еще рано. В Минздраве, по словам Кузина, не видят ухудшения эпидемической ситуации.

Увеличение числа заболевших замминистра объясняет постпраздничным периодом, когда украинцы отложили походы к врачам.

Впрочем, новая волна COVID-19 ожидается в Украине в конце текущего месяца, а ее пик — в феврале с постепенным спадом до апреля.

«Продолжительность и размах новой волны будет зависеть от эффективности противоэпидемиологических мер и количества людей, которые получат полный курс прививки или бустерную дозу», — добавил Кузин.

Главный санитарный врач отметил, что одна из исследовательских групп утверждает, что новая коронавирусная волна не превысит прошлогоднюю. Другие эксперты в области медицины утверждают, что возможен рост количество пациентов на 20-30%. Однако опыт других стран демонстрирует, что инфицированные штаммом «Омикрон» переносят болезнь легче, чем, например, при Дельта-мутации вируса.

Ранее портал «Комментарии» писал, что Украина намеревается сократить срок действия COVID-сертификатов. Эксперты назвали реальные причины такого решения и возможные последствия.

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