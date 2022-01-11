Названы десять новогодних ошибок, приводящих к лишнему весу

Автор испанского портала Элиса Эскориуэла в своей статье перечислила десять распространенных ошибок за новогодним столом, из-за которых можно набрать лишний вес.

На первом месте в перечне сытные закуски: после них уже не хочется есть, хотя впереди весь ужин с десертом. Вторая ошибка — жирные гарниры. Экориуэла призвала отказаться от жарки и отдать предпочтение печеным или пропаренным овощам. Еще одно неверное решение — калорийные соусы, сводящие на нет пользу легких блюд. Также автор посоветовала даже в условиях новогодних каникул не нарушать режим отдыха и высыпаться, чтобы не нарушать выработку гормонов.

Следующая ошибка — голодание для компенсации недоедания. В публикации советуют есть более легкие блюда, но не отказываться от пищи совсем: это в итоге приведет к поеданию более калорийных продуктов. Кроме того, за столом следует пить больше воды, а не сладких напитков и алкоголя — в них тоже содержится немало калорий.

Застолье следует разнообразить играми, чтобы не напиваться алкоголем и не переедать. От десертов можно не отказываться, но главное — есть в небольших количествах. В таком случае получится даже попробовать разные угощения и при этом не перегрузить организм.

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