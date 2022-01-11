Государство строит Коломойскому новый аэродром за 5,6 млрд грн – «Наши Деньги»

Власти за бюджетные 5,6 млрд грн планируют строительство аэродрома в аэропорту «Днепр», контроль над которым Кабинет Министров недавно зацементировал за олигархом Игорем Коломойским. Об этом говорится в статье издания «Наши Деньги».

«Аэропорт «Днепр» прославился скандальным тендером на дорогостоящее строительство аэродрома. А также сплыла новая история о том, что Игорь Коломойский цементирует себя в роли его эксплуатанта», – пишет издание.

«Наши деньги» отмечают, что аэропорт «Днепр» всегда был необходим Игорю Коломойскому, чтобы иметь возможность принять или выпустить необходимый ему самолет в воздушное пространство Украины.

«Чтобы, если уж и ловили – то в воздухе, а не чинили препятствия на уровне аэропортовых диспетчеров, которые в «Борисполе» или «Жулянах» могут быть не очень лояльными к иногородним олигархам. Днепровский аэропорт олигарх контролирует с 2009 года, и сам решает, чьи самолеты туда пускать, и какие цены на билеты устанавливать. Годами в аэропорт пытаются пробиться мировые авиакомпании, но безуспешно», – объясняют «Наши Деньги».

Подконтрольное олигарху Коломойскому ООО «Международный аэропорт «Днепропетровск» 30 июня 2021 года получило новый бессрочный сертификат на эксплуатацию аэропорта.

А Кабмин в октябре 2021 года отменил распоряжение Кабмина 2015 года о том, чтобы забрать аэродром у «приватовской» фирмы «Галтера» и передать Министерству обороны.

Ранее бывший Генеральный прокурор Юрий Луценко рассказал, какие шокирующие способности есть у Коломойского и Ахметова. По его словам, Коломойский – «большой комбинатор», и, к тому же, «бухгалтер глобального масштаба».

Напомним, в этом году Запорожский завод ферросплавов, входящий в сферу влияния Игоря Коломойского, завез из Грузии и Китая оборудование для майнинга криптовалюты. В этот же период завод якобы получал дешевую электроэнергию от фирмы, которую тоже приобрел Коломойский.