Забавные выкрутасы питомцев, которые явно сломались (ФОТО)

Питомцы могут быть весёлыми, забавными, смешными и… странными. Порой глянешь на своего четвероногого друга и начинаешь ломать голову над тем, где у него находится кнопка перезагрузки или где взять инструкцию по его эксплуатации. Просто посмотрите на фотографии этих эксцентричных питомцев, которые отказываются вести себя нормально, и вы сами всё поймёте.

1.

«Думаю, я неправильно собрал свою кошку»



2.

«Я думаю, ветеринары сломали мою собаку»



3.

«Просто мой кот Трюфель так отдыхает»



4.

Это Руби. И в собачьем детском саду ей нравится гладить других собак



5.

«Я попросил Энни улыбнуться мне. Она старалась изо всех сил»



6.

«Я… просто не знаю… Моя собака спит. Наверное»



7.

«Это мой очень странный кот»



8.

Кот явно не рад такому соседу по квартире



9.

«Он думает, что это выражение морды убедит меня позволить ему лечь на диван»



10.

«Я бы хотел, чтобы кто-то смотрел на меня так, как этот кот смотрит на еду»



11.

«Мой довольно своеобразный пёс»



12.

Он действительно хочет знать, что происходит во дворе по соседству



13.

«Мой хороший мальчик Реджи достигает новых высот»



14.

«Когда мы заказываем еду на дом, моя кошка всегда крадет пластиковые вилки»



15.

«Его зовут Блу, и он не самый умный пёс в мире»



16.

«Вот мой сумасшедший кот в его привычном состоянии»



17.

«Хронология лестных фотографий моей собаки»



Zefirka