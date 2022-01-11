Забавные выкрутасы питомцев, которые явно сломались (ФОТО)

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Питомцы могут быть весёлыми, забавными, смешными и… странными. Порой глянешь на своего четвероногого друга и начинаешь ломать голову над тем, где у него находится кнопка перезагрузки или где взять инструкцию по его эксплуатации. Просто посмотрите на фотографии этих эксцентричных питомцев, которые отказываются вести себя нормально, и вы сами всё поймёте.

1.

«Думаю, я неправильно собрал свою кошку»
Забавные выкрутасы питомцев, которые явно сломались

2.

«Я думаю, ветеринары сломали мою собаку»
Забавные выкрутасы питомцев, которые явно сломались

3.

«Просто мой кот Трюфель так отдыхает»
Забавные выкрутасы питомцев, которые явно сломались

4.

Это Руби. И в собачьем детском саду ей нравится гладить других собак
Забавные выкрутасы питомцев, которые явно сломались

5.

«Я попросил Энни улыбнуться мне. Она старалась изо всех сил»
Забавные выкрутасы питомцев, которые явно сломались

6.

«Я… просто не знаю… Моя собака спит. Наверное»
Забавные выкрутасы питомцев, которые явно сломались

7.

«Это мой очень странный кот»
Забавные выкрутасы питомцев, которые явно сломались

8.

Кот явно не рад такому соседу по квартире
Забавные выкрутасы питомцев, которые явно сломались

9.

«Он думает, что это выражение морды убедит меня позволить ему лечь на диван»
Забавные выкрутасы питомцев, которые явно сломались

10.

«Я бы хотел, чтобы кто-то смотрел на меня так, как этот кот смотрит на еду»
Забавные выкрутасы питомцев, которые явно сломались

11.

«Мой довольно своеобразный пёс»
Забавные выкрутасы питомцев, которые явно сломались

12.

Он действительно хочет знать, что происходит во дворе по соседству
Забавные выкрутасы питомцев, которые явно сломались

13.

«Мой хороший мальчик Реджи достигает новых высот»
Забавные выкрутасы питомцев, которые явно сломались

14.

«Когда мы заказываем еду на дом, моя кошка всегда крадет пластиковые вилки»
Забавные выкрутасы питомцев, которые явно сломались

15.

«Его зовут Блу, и он не самый умный пёс в мире»
Забавные выкрутасы питомцев, которые явно сломались

16.

«Вот мой сумасшедший кот в его привычном состоянии»
Забавные выкрутасы питомцев, которые явно сломались

17.

«Хронология лестных фотографий моей собаки»
Забавные выкрутасы питомцев, которые явно сломались

Zefirka 