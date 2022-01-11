Частный исполнитель заблокировал работу предприятия критической инфраструктуры в Запорожской области

Частный исполнитель Котула наложил арест на имущество и счета «Запорожгаза» вопреки судебному постановлению и действующему законодательству. По данному факту уже открыто уголовное производство и совершаются следственные действия по привлечению виновных к уголовной ответственности.

28 декабря 2021 года Хозяйственный суд Запорожской области вынес решение, которым запрещено принимать к исполнению приказ о взыскании с АО «Запорожгаз» задолженности, датированной 2013 – 2015 годами. Задолженность возникла из-за отказа НКРEКП учесть в тарифах «Запорожгаза» обоснованные расходы на закупку природного газа у НАК «Нафтогаз Украины».

Несмотря на судебный запрет принимать приказ к исполнению, 31 декабря 2021 года, поставщик газа и частный исполнитель Котула совершили действия по открытию нового исполнительного производства, что заблокировало работу оператора систем критической инфраструктуры. Такие действия ставят под угрозу стабильное газоснабжение сотен тысяч домов и промышленных предприятий Запорожской области.

По факту умышленного неисполнения решения суда уже открыто уголовное производство и совершаются следственные действия по привлечению виновных к уголовной ответственности.

Кроме того, «Запорожгаз» направил обращение в Комитет по этике Ассоциации частных исполнителей и Департамента ГИС Министерства Юстиции Украины относительно лишения частного исполнителя Котулы права на осуществление деятельности частного исполнителя.

Следует отметить, что такие действия произошли в условиях, когда Верховная Рада приняла Закон №1639 «О мерах, направленных на преодоление кризисных явлений и обеспечение финансовой стабильности на рынке природного газа». Он предусматривает проведение расчетов за технологический газ за счет бюджетных ассигнований, а не путем взыскания такой задолженности в судебном порядке «руками» частных исполнителей. Принятием такого Закона, народными избранниками признано проблему необоснованных тарифов и ненадлежащее государственное регулирование деятельности предприятий на рынке газа за прошлые периоды, в том числе в 2013 – 2015 гг., а также предусмотрены другие пути урегулирования существующей задолженности, чем в судебном порядке.

Для решения проблемы необоснованных тарифов «Запорожгаз» в судебном порядке настаивает на внесении в структуру тарифа компенсации для оплаты указанной статьи расходов. Аналогичные судебные споры уже выиграны другими газораспределительными предприятиями в Верховном Суде (https://reyestr.court.gov.ua/Review/85803928, https://reyestr.court.gov.ua/Review/92841969, https://reyestr.court.gov.ua/Review/89138980, https://reyestr.court.gov.ua/Review/82947179, https://reyestr.court.gov.ua/Review/88507231)