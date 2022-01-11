Известный в Израиле врач-инфекционист предположил, что большинству населения планеты достаточно сделать три прививки от коронавируса, чтобы предотвратить тяжелое течение Covid-19. Об этом профессор Эял Лешем рассказал изданию CNBC, передает портал «Комментарии».

Количество доз вакцины от коронавируса для иммунитета. Фото из открытых источников

Эял Лешем, инфекционист израильского медицинского центра Шиба, предусмотрел, что в долгосрочной перспективе курс вакцинации из двух или даже трех доз, вероятно, обеспечит хорошую защиту от тяжелых заболеваний для большинства людей.

«Возможно, нам понадобится обновлять уровень антител каждые несколько лет, возможно, каждый год, чтобы настроить организм на распространенный вариант, но нам может не понадобиться никаких вакцин, если будущие варианты окажутся менее вредными, как мы видим из Omicron», — сказал он.

Напомним, в конце декабря Израиль начал вводить четвертую дозу вакцины для пожилых людей, некоторых медицинских работников и людей с ослабленной иммунной системой. Лешем признал, что научная основа для развертывания Израилем четвертых доз была не столь надежной, как для одобрения повторных прививок, но, по его словам, эксперты решили принять меры на случай, если антитела от ускорителей со временем уменьшатся, как это было после первых двух доз.

«У нас действительно очень мало научных данных, чтобы предположить, что четвертая доза добавит значительно усиленную защиту от тяжелых заболеваний и госпитализации. Так что это была рекомендация, основанная на мнении экспертов, а не рекомендация, основанная на надежных данных, как мы в идеале хотели бы иметь в клинической медицине. Мы используем мнение экспертов, когда у нас нет доказательств и мы делаем это постоянно в клинической медицине», — сказал Лешем CNBC.

Чиновники здравоохранения в других странах пока расходятся в мнении, будут ли нужны четвертые дозы вакцины от Covid-19. На прошлой неделе Управление по вакцинации Великобритании заявило, что «нет немедленной необходимости» вводить второй ревакцинатор, хотя этот вопрос остается на рассмотрении. Центры контроля и профилактики заболеваний США рекомендуют людям с серьезным иммунодефицитом вводить дополнительную дозу в их первичной серии вакцин, а также делать ревакцинацию позже.

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