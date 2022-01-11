Андрей Богдан обратился за помощью в соцсетях

Андрей Богдан: Ребята, что в Лос-Анджелесе посмотреть?

Экс-глава офиса президента Украины Андрей Богдан разместил пост в социальной сети Facebook с призывом о помощи.

Богдан просит своих читателей подсказать ему достопримечательности Лос-Анджелеса, на которые можно будет посмотреть.

«Сила Фейсбука, помоги. Ребята, кто в Лос-Анджелесе, что посмотреть?» – спросил он у подписчиков.

Фолловеры не заставили долго ждать и посоветовали Андрею посмотреть интервью с Гордоном.

Также адвокату посоветовали посмотреть Шварцнеггера и себя показать.

К слову, Богдан в окружении полуобнаженных девушек встретил Новый год.

Напомним, бывший соратник Владимира Зеленского Андрей Богдан возглавлял Офис президента с 25 июня 2019 года по 11 февраля 2020 года. После ухода с должности юрист начал выступать с резкой критикой действующей власти в СМИ.

Ранее Андрей Богдан рассказал, что на Украину надвигается энергетический кризис. Также недавно Богдан рассказал, кто готовит Ермака в президенты: ищут значительные деньги.

Также экс-соратник Зеленского заявил, что президент распорядился посадить его в тюрьму вместе с Гордоном, Бутусовым, Шустером и Разумковым