Врач назвала лучшие продукты для защиты от простуды зимой

Врач Алена Глушакова рассказала, какие продукты помогут поддерживать высокий иммунитет в зимний период.

По ее словам, окрас фруктов и овощей говорит о том, какие полезные для организма вещества они содержат.

«Например, красный цвет означает наличие ликопина, который выполняет роль антиоксиданта, то есть позволяет предотвратить воспаления в организме: он присутствует в арбузе, томатах, клюкве, красных грейпфрутах, свекле, редисе», — сообщила собеседник агентства.

Оранжевый сигнализирует о большом количестве витаминов А и C. Ими богаты морковь, апельсин, манго, батат, оранжевый перец и абрикос. В желтый окрашены овощи и фрукты с высоким содержанием витаминов А и В: это желтые томаты и перец, лимоны, ананас.

Зеленый цвет продуктов — например, у брокколи, авокадо, яблоки, огурцы, киви — означает наличие лютеина, железа, кальция, фолиевой кислоты.

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