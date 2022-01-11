Врач рассказал, чем может обернуться отравление икрой

Красная икра – один из любимых деликатесов россиян в новогодние каникулы. В преддверии праздников в продаже появляется огромное количество этого продукта, в том числе и не очень качественного. Специалисты предупреждают, что покупать икру с рук или на импровизированном прилавке, установленном на улице, нельзя: вы не можете быть уверены, что такой продукт был изготовлен с соблюдением всех норм, а затем хранился в нужных условиях. Такая икра может стать причиной отравления. Его симптомы назвал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог клиники Марат Зиннатуллин.

«Когда возникает отравление любым продуктом, в том числе красной икрой, симптомы следующие: в легких случаях бывает тошнота, дискомфорт, могут появиться боли в животе. В более серьезной ситуации наступают рвота и диарея. Эти симптомы связаны с тем, что организм пытается избавиться от токсинов, от вредных веществ, которые образуются в организме при поступлении какого-то испорченного продукта», – объяснил он.

Тяжелое отравление может привести к обезвоживанию, предупредил врач.

«В тяжелых случаях возникает так называемый гиповолемический шок, когда организм полностью обезвожен вследствие диареи и рвоты, тогда уже требуется не просто лечение в домашних условиях, а целый ряд мероприятий по восстановлению объема циркулирующей крови, дезинтоксикации, иногда даже вплоть до реанимационных мероприятий», – отметил он.

Как правило, после употребления некачественной икры симптомы появляются в течение нескольких часов, продолжил гастроэнтеролог. Лечение нужно начинать как можно быстрее.

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