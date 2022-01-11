Последние семь лет были самыми жаркими в истории наблюдений

Европейский центр по изменению климата Copernicus Climate Change Service (C3S) заявил, что последние семь лет были самыми жаркими за всю историю наблюдений.

По данным учреждения, средняя температура в 2021 году была на 1,1-1,2 градуса по Цельсию выше, чем в допромышленный период (то есть около 150 лет назад). В начале прошлого года температура, если сравнить с годами ранее, была ниже, но уже к июню была одной из самых высоких, передает Час Пик.

Выше средней температура наблюдалась на западном берегу США, на западе и юго-востоке Канады, на севере и в центре Африки и на ближнем Востоке. В то же время в Западной и Восточной Сибири, на Аляске и в Центральной и восточной части Тихоокеанского региона температура была в среднем ниже.

В Европе в 2021-м зафиксировали одно из самых теплых лет в истории: в итальянской Сицилии температура достигла рекордных +48,8 градусов по Цельсию, что на 0,8 градуса больше, чем предыдущий максимальный показатель. В одних странах экстремальная жара привела к масштабным лесным пожарам, а где-то — к сильным ливням и подтоплениям.

В атмосфере Земли и дальше продолжают накапливаться парниковые газы. Если в 2021 году концентрация углекислого газа сохранилась на уровне 2020-го, то концентрация метана составляла 1876 частиц на миллион, что более, чем в течение последних 20 лет.