Експерт назвала ягоду, яка покращує настрій та пам’ять

Британська дієтологиня Емма Дербішир назвала ягоду, регулярне вживання якої допоможе покращити пам’ять та позитивно впливає на роботу головного мозку в цілому.

Про це пише Fruitnet.





Лікарка посилається на нове дослідження журналу International Journal of Food Science and Nutrition, яке показує, що регулярне вживання лохини здатне позитивно вплинути на пам’ять та когнітивні функції у дітей та дорослих.

Для дорослих і літніх людей ягода також дуже корисна, оскільки вона уповільнює темпи вікового зниження когнітивних здібностей, тобто пам’яті, сприйняття, логіки та уяви. Крім того, речовини, що містяться в ягоді, допомагають краще контролювати настрій, що важливо під час боротьби з депресією і тривожними станами.

«У цій ягоді міститься багато поліфенолів, наприклад, антоціанів, які позитивно впливають на розумову активність. Ягоди легко включити до раціону — додати їх у кашу, зробити сік, смузі або просто з’їсти як корисну закуску», — сказала Дербішир.

ТСН