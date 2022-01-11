Заявление Рябкова о НАТО это глупость на фоне агрессии

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, прибыв в Женеву на переговоры с американской стороной, скандально заявил, что «НАТО должно собирать свои манатки и возвращаться в 1997 год». Здесь до дипломатической лексики очень далеко, как и все, что делает РФ на международной арене. Это скорее похоже на действия налетчика с криминальным прошлым, еще не отбывшего срок за содеянные преступления, ну и соответственно словарный запас у функционеров российского МИД-а соответствует образу «героя», еще не понесшего законное наказание за злодеяния.

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Так почему Владимир Путин и кремлевская пропаганда вдруг заговорили о 1997 годе?

Формально, как бы в Москве вспомнили об «Основополагающем акте о взаимоотношении России и НАТО», подписанном 27 мая 1997 года, хотя в этом документе ни слова не говорится о политике не расширения Альянса или каких-то ограничениях увеличения его стран-членов. Здесь только рамочно говорится о необходимости сотрудничества официальных Москвы и Брюсселя, а также о необходимости воздержания от враждебной политики по отношению друг к другу. Но у России наверняка свой умысел упоминания именно 1997 года.

Наверное, более логично было-бы, чтобы Кремль сослался на 1992 год, сразу после распада СССР, но тогда Украина была ядерным государством и это включая до 1996 года, а вернуться в этот период – это признание ядерного статуса нашего государства. В 1999 году уже произошло первое расширение НАТО среди бывших европейских социалистических стран (Венгрия, Польша, Чехия), и это тоже якобы не устраивает Кремль. Поэтому ссылка Москвы на 1997 год очевидна – Украина с одной стороны должна быть уже безъядерной, а с другой стороны, еще не было первой волны расширения НАТО после краха СССР.

Хитро придумано, но между тем: в то время Крым был в составе Украины, как и отдельные районы Донецкой и Луганской области. Южная Осетия оставалась в составе Грузии. Мало того, 27 мая 1997 года, на что ссылается Москва (подписание соглашения Россия-НАТО), еще не было подписано Соглашение о статусе и условиях пребывания Черноморского флота РФ на территории Украины. Это было сделано днем позже, поэтому понятно почему Кремль пытается ссылаться на весь 1997 год.

Так что, разговор о «status quo» 1997 года в политике европейской безопасности глупо начинать пока Россия не вернет захваченные у Украины и Грузии территории. У Москвы есть хоть какое-то моральное право требовать от Киева и Брюсселя невступления Украины в НАТО, исключительно при условии немедленного возвращения нашему государству временно оккупированных территорий Крыма и украинской части Донбасса. Однако готова ли к этому Россия?

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