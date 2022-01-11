Как росли доходы украинцев за последние годы: данные Госстата

Государственная служба статистики Украины статистики обнародовала окончательные данные о доходах украинцев за 2012-2020 годы. За этот период реальные доходы (с учетом инфляции) выросли на 21,6%. Об этом сообщает Государственная служба статистики.

По данным статистического ведомства, в 2020 году реальные доходы выросли на 4,5%. Ранее Госстат оценивал рост всего в 2,6%.

Графика: ukrstat.gov.ua

Реальные доходы украинцев доходы росли высокими темпами в 2012 году – 13,9% и в 2013 году – 6,1%. Доходы резко упали в 2014 году – на 11,5% и в 2015 году – на 20,4%.

Затем рост доходов возобновился: в 2016 году – 2,0%, в 2017 году – на 10,9%, в 2018 году – на 10,9%, в 2019 году – на 9,0%.

Располагаемый доход на одного человека вырос почти в 3 раза – с 25 206 гривен в 2012 году до 74 688 гривен в 2020 году. При этом уровень инфляции за этот период составил 168%, т.е. цены выросли в 2,7 раза. В итоге реальные доходы увеличились на 21,6%.

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