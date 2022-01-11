Леся Никитюк обиделась на группу «Тату» из-за Нади Дорофеевой и Веры Брежневой

Леся Никитюк удивилась, почему Вера Брежнева спела песню группы Тату. Соответствующее видео она опубликовала на своей официальной странице в социальной сети.
Украинская телеведущая является одной из наиболее популярных знаменитостей в нашей стране. Социальные сети Никитюк ломятся от подписчиков: только один Инстаграм регулярно просматривают 3,7 миллиона человек. Последние любят комментировать каждый ее пост. Иногда телеведущая общается со своей аудиторией в формате сторис.
10 января украинская певица опубликовала видеозапись, на которой слушает песню группы «Тату» под названием «Полчаса» в исполнении Веры Брежневой и выразила недоумение.