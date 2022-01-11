Леся Никитюк обиделась на группу «Тату» из-за Нади Дорофеевой и Веры Брежневой

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«Ребятки, а я что-то пропустила, проспала какую-то новость или что? Когда такое случилось, что группа «Тату» как-то встала и начала раздавать свои треки. Надюшка Дорофеева спела, Вера Батькивна Брежнева… А что это меня никто не пригласил? Я бы спела какую-то да еще и на украинском. Какой-нибудь мальчик-гей. Было бы очень красиво», — отметила она.

В качестве доказательства телеведущая включила знаменитый хит группы «Тату» и подпела данной музыкальной композиции на украинском языке.

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