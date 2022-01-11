Тоня Матвиенко обняла Арсена Мирзояна и с грустью в глазах попрощалась

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Антонина Матвиенко показала как провоидт свободное время со своим супругом Арзеном Мирзояном. Соответствующий пост появился на ее официальной странице в социальной сети.

Известная украинская певица, а также дочь легендарной украинской артистки Нины Матвиенко Антонина старается вести свой инстаграм-блог, показывая в фото и видеоформате интересные моменты ее жизни. На ее инстаграм подписано девяносто две тысячи подписчиков, которые активно комментируют каждый ее пост. Иногда она общается с ними в формате сториз.

10 января девушка опубликовала фотогарфию в компании Арсена Мирзояна, дочери Ульяны и близких друзей. Семья решила отдохнуть в городе Яремче Ивано-Франковской области. На снимке Матвиенко нежно прижалась к своему супругу.

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«До свидания! Благодарны», — подпиала фотографию украинская певица.

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