В Казахстане глава областного департамента полиции покончил с собой – СМИ

«К сожалению, да, это так. Причины произошедшего выясняются», – сказали в акимате.

Источник: gordonua.com

Казахстанский журналист Михаил Козачков в своем Telegram-канале сообщил, что после протестов и столкновений митингующих с силовиками в отношении Сулейменова возбудили уголовное дело. По какой статье, он не уточнил. «Ему грозил трибунал», – написал журналист.





В МВД страны подтвердили информацию о смерти начальника полиции, но подробности раскрывать не стали. «В Таразе обнаружено тело начальника Департамента полиции Жамбылской области. Проводится досудебное расследование. Обстоятельства выясняются», – цитирует издание Tengrinews сообщение ведомства.

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Tengrinews сообщает о смерти еще одного полицейского в Казахстане – по информации издания, у замначальника управления полиции Турксибского района, полковника Таната Назанова случился инфаркт на рабочем месте.

Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, столице Нур-Султане.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы протестующие ворвались в мэрию, после чего там начался пожар. Сообщалось также о захвате аэропорта в городе. Позже власти объявили о его освобождении от протестующих.

5 января президент Казахстана отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо и сместил первого президента страны Нурсултана Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Несмотря на это, протесты в стране продолжились.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

Вечером 5 января президент Касым-Жомарт Токаев заявил о «террористической угрозе» в Казахстане и попросил помощи у стран Организации Договора о коллективной безопасности. В тот же день в ОДКБ решили направить в Казахстан миротворческие силы. Они уже «приступили к выполнению задач» в этой стране. Всего от ОДКБ в Казахстан будут отправлены 2,5 тыс. военных из стран – членов организации, заявил ее генсек Станислав Зась.

Вечером 6 января казахстанские силовики заявили, что освободили центр Алматы от протестующих, СМИ сообщали, что по людям, стоявшим на площади, открыли огонь, были убитые и раненые.

Токаев 7 января заявил, что разрешил силовикам без предупреждения стрелять на поражение по протестующим.

Утром 9 января в МВД Казахстана заявили, что «во всех регионах страны ситуация стабилизирована», власти восстановили контроль над зданиями региональных администраций.

9 января МВД Казахстана сообщило, что среди правоохранителей погибли 16 человек, пострадали более 1300. Официальные данные о жертвах среди протестующих – было убито 26 человек, и пострадавших – более 1 тыс. человек – не обновлялись с 6 января. 9 января официальный Telegram-канал сообщил о 164 погибших в ходе протестов, но позже это сообщение назвали технической ошибкой.

У протестующих нет централизованного штаба, и информацию от них о количестве погибших и пострадавших никто не озвучивал, но гражданские активисты уверены, что оно значительно больше, чем называли власти.

По состоянию на 10 января в стране задержано почти 8 тыс. человек, в минобороны страны пообещали, что «спецоперация продолжится до полного уничтожения террористов».