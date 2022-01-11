Комаровский рассказал, как продлить жизнь

Природой предусмотрено несколько вполне рабочих способов, с помощью которых любой человек смог бы продлить свое пребывание в материальном мире. Причем качества жизни это тоже касается. О том, как продлить свою жизнь, рассказал в эфире программы «Хард с Влащенко» на телеканале Украина 24 украинский врач-педиатр Евгений Комаровский.

По его словам, в первую очередь нужно не забывать о физических нагрузках. Человеческий организм, сам по себе достаточно ленивый. В результате, когда человек уменьшает физические нагрузки и начинает вести малоактивный образ жизни, многие защитные реакции организма отключаются. Подсознание просто думает, что в них нет нужды.

«Хорошо – физические нагрузки. Дефицит физических нагрузок, как только вы перестаете двигаться, эволюция или боженька получает сигнал: этот человек не двигается, он эволюции не нужен. Если вы перестаете заниматься сексом, то вы природе тоже не нужны. Поэтому трепайтесь до последнего. Нужно что-то с собой делать, надо себя заставлять наконец. Это сигналы», – объяснил Комаровский.

Второй залог вашего здоровья, по мнению Евгения Комаровского, это ваше эмоциональное состояние. В этой связи врач утверждает, что нужно максимально окружать себя приятными людьми, и защищать от пробуждающих у вас негатив. Если дома возникают проблемы с близкими людьми, значит, нужно срочно в них разобраться и что-то изменить.

«Второе, самое сложное, но очень важное: окружать себя хорошими людьми. Если у вас дома сплошное выяснение отношений и мордобоя, меняйте. Лучше жить на съемной квартире, но не встречаться каждый день с человеком, который тебя не любит, ненавидит, с которым у тебя конфликты – это очень вредно для здоровья. Это выбросы адреналина, спазмы сосудов, это ужасающе. Никакими деньгами нельзя оправдать хама-начальника. Поэтому я еще раз подчеркну: когда на человека, выполняющего повседневную работу, скажем, военнослужащего, открывает рот офицер – это унижение человеческого достоинства. Когда на тебя кричит жена, ты можешь уйти. А когда на тебя открывает рот великий начальник на дороге, ты не можешь послать его. Эти ситуации очень неприятны», – резюмировал Комаровский.

Ранее украинский педиатр Евгений Комаровский рассказал, что делать если у ребенка не сбивается температура. По его словам, детям можно принимать только парацетамол и ибупрофен, прием других препаратов в порядке самолечения – это преступление.