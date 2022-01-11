Сеть покорил доберман, готовый делиться с хозяйкой котлетами (ВИДЕО)

Собака четко знает правила.

Животные, как и люди, обладают своей индивидуальность, и вам будет очень сложно найти двух собак с одинаковым характером. Пока крошечный чихуахуа жадничает и не хочет отдавать любимый йогурт, молодой доберман совсем не прочь поделиться котлетой со своей хозяйкой, передает Апостроф.

Смешное видео с животным появилось на YouTube-канале Viral Hog. На нем женщина сидит за столом собирается попробовать котлету. Вокруг нее носится доберман с металлической миской в зубах. Собака гремит посудой и в конце-концов ставит ее на стол. Когда хозяйка кладет ему обе котлеты и делает вид, что обиделась, воспитанный пес пастью перекладывает угощения обратно на ее тарелку.