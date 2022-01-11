Третє щеплення від Covid-19 в Україні за добу отримали більше людей, ніж захворіло на коронавірус

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Третю дозу вакцини проти коронавірусу в Україні 9 січня отримали 2 тисячі 53 особи. Це на 84 більше за кількість діагностованих за цю ж добу нових випадків Covid-19.





Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України.

“За добу 9 січня в Україні зафіксовано 1 969 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби… 20 376 людей вакциновано проти Covid-19. Першу дозу отримали 5 850 людей, другу дозу – 12 350 людей, додаткову дозу отримали 123 людини, бустерну дозу – 2 053 людини“, – йдеться в повідомленні.

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За даними МОЗ, 9 січня в Україні з Covid-19 були госпіталізовані 1 тисяча 64 пацієнти. Від ускладнень коронавірусної хвороби минулої доби померли 86 громадян України, 3 тисячі 517 від цієї недуги одужали.

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Нагадаємо, 4 січня Мінохоронздоров’я видало наказ про щеплення третьою (бустерною) дозою вакцини від Covid-19 громадян України віком понад 60 років.

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6 січня глава МОЗ підписав наказ про щеплення третьою дозою вакцини проти коронавірусу всіх охочих повнолітніх громадян України.