Врачи рассказали, как правильно восстановиться после праздников

Восстановить организм после новогодних праздников помогут сбалансированное питание, прогулки и массаж, считают опрошенные врачи. Они рассказали, что для возвращения в норму надо на время отказаться от алкоголя, сладостей и фастфуда, но ни в коем случае не переходить к голоданию.

Новогодние каникулы — это пора соблазнов с обильными застольями и алкоголем, сбитым режимом сна, отсутствием физических активностей или же наоборот их переизбытком. Как отмечают врачи, все это стресс для организма.

Главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослым департамента здравоохранения Андрей Тяжельников отмечает, что лучше во всем соблюдать меру, чтобы организму не пришлось восстанавливаться, но если все же не получилось, то надо определить степень ущерба для организма. По его словам, нарушения пищевого поведения негативно влияют на весь организм, проблемы могут возникнуть самые разные.

«Если до праздников вы придерживались диеты или питались более-менее сбалансированно, а на Новый год пошли в отрыв, набрав лишние килограммы, то необходимо восстановить привычный рацион, перейти на более легкое и менее калорийное меню, исключить сладкое и мучное, алкоголь, добавить физической активности», — рассказал Тяжельников.

Он отметил, что последние приемы пищи должны быть не позднее трех часов до сна, тогда через какое-то время при наличии силы воли можно восстановиться.

«Если же вы чувствуете дискомфорт в ЖКТ, головные боли, разбитость, вялость, тошноту, то полезно провести более эффективные очищающие процедуры. Желательно перейти на дробное питание: пять-шесть раз в день маленькими порциями. Полезна разгрузочная диета на основе протертых нежирных супов, отваров, жидких каш, отварного нежирного мяса, а лучше птицы и рыбы», — заявил врач.

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