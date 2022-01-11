Жених Бритни Спирс негативно отреагировал на обнаженные фото певицы

Артистка снова запостила горячие кадры.

Американская поп-дива Бритни Спирс после освобождения от многолетнего попечительства своего отца почувствовала свободу во всех сферах.





В частности, артистка стала «спамить» в фотоблоге своими обнаженными фотографиями. Похоже, это не очень нравится молодому жениху звезды, 27-летнему фитнес-тренеру Сэму Асгари. Так, он негативно отреагировал на пост, где его 40-летняя возлюбленная разместила серию снимков, на которых позировала только в стрингах.

Бритни продемонстрировала прокачанную спинку и упругие ягодицы.

В ответ, будущий муж певицы оставил в комментариях «злой» смайлик и заявил, что он ревнует.

Интересно, что Спирс ограничила возможность другим пользователям комментировать эти горячие фотографии.

ТСН