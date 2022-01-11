Академик опроверг популярный миф о добрых людях и боли в сердце

Утверждения о том, что добрые люди чаще страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, – это миф, естественное старение сердца наступает после 75 лет, заявил в интервью президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик Лео Бокерия.

«Нет, вранье, конечно. Еще раз скажу, что естественное старение аортального клапана наступает где-то после 75 лет. Не сразу, в течение 10 лет, наверное, и тогда приходится заменять этот клапан», — сказал Бокерия, отвечая на вопрос, правда ли, что добрые люди чаще страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, потому что у них «сердце болит» за других.

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