Редкие детские снимки знаменитостей (ФОТО)

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Да, как это ни странно, но мировые звезды кино и музыки тоже когда-то были детьми. Когда-нибудь задумывались о том, как выглядел маленький Дуэйн «Скала» Джонсон? Хотите посмотреть, как всем известные знаменитости выглядели, когда еще под стол ходили? Готовы поспорить, что многих из них вы даже не узнаете.

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Дуэйн ДжонсонРедкие детские снимки знаменитостей


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Джек БлэкРедкие детские снимки знаменитостей

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Галь Гадот со своим отцом Майклом ГадотомРедкие детские снимки знаменитостей

4.

Аманда СайфредРедкие детские снимки знаменитостей

5.

ДрейкРедкие детские снимки знаменитостей

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Николь КидманРедкие детские снимки знаменитостей

7.

Майли СайрусРедкие детские снимки знаменитостей

8.

БейонсеРедкие детские снимки знаменитостей

9.

Джозеф Гордон-ЛевиттРедкие детские снимки знаменитостей

10.

Риз УизерспунРедкие детские снимки знаменитостей

11.

Дженнифер ГарнерРедкие детские снимки знаменитостей

12.

Мэйси УильямсРедкие детские снимки знаменитостей

13.

Дженнифер ЭнистонРедкие детские снимки знаменитостей

14.

АдельРедкие детские снимки знаменитостей

15.

Кэтрин Зета-ДжонсРедкие детские снимки знаменитостей

16.

Энн ХэтэуэйРедкие детские снимки знаменитостей

17.

МадоннаРедкие детские снимки знаменитостей

18.

Тэйлор СвифтРедкие детские снимки знаменитостей

19.

РианнаРедкие детские снимки знаменитостей

20.

Джастин ТимберлейкРедкие детские снимки знаменитостей

21.

Гвинет ПэлтроуРедкие детские снимки знаменитостей

22.

Ким КардашьянРедкие детские снимки знаменитостей

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