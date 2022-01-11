Соратник Навального объяснил его слова о том, что «Крым – это не бутерброд»

«Я понимаю, что многие в Украине обозлены и обижены на Россию за всю эту агрессию, имперскую политику [президента РФ Владимира] Путина. Это можно понять. Но из-за этого часто рисуют образ врага из всех русских, выдергивая цитаты из контекста. Например, про «Крым – не бутерброд» – самая яркая история, ее переврали как только можно. Он говорил всего лишь о том, что хотя он осуждает аннексию Крыма, технический возврат Крыма Украине – это исключительно сложная операция», – отметил Милов.





Источник: gordonua.com

По его словам, если в России кто-то выступит с инициативой возвращения полуострова, «это немедленно вызовет в стране крупнейший политический кризис».

«Скорее всего, правительство, которое попытается вернуть Крым Украине, 24 часа не продержится. И много еще чего. Вот об этом говорил Навальный. Но в Украине не любят обсуждать сложную сторону этого вопроса и трудности, которые нам Путин создал», – сказал он.

Милов заявил, что в России имперскую политику Путина никто не поддерживает.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В марте 2014 года Навальный заявлял, что действия президента РФ в Крыму, по его мнению, – это не геополитика, а «личная месть Путина всему украинскому народу, который своей революцией подал плохой пример россиянам».

В октябре того же года Навальный сказал, что Крым останется частью России и больше никогда в обозримом будущем не станет частью Украины. «Крым – это бутерброд с колбасой, что ли, чтобы его туда-сюда возвращать?» – сказал тогда оппозиционер.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 24 января 2021 года заявил, что России придется извиняться за аннексию Крыма. «Я убежден, что бутерброд придется вернуть, причем ненадкушенным и свежим, в хорошем состоянии. Здесь не должно быть никаких иллюзий», – сказал Кулеба.