Французские ученые обнаружили новый штамм коронавируса

Во французском городе Марсель обнаружена новая мутация SARS-CoV-2, сообщают специалисты Института инфекционных заболеваний (IHU).

По данным ученых, тесты на COVID-19 у 12 человек показали «нетипичную» мутацию.

Новый вариант вируса получил обозначение B.1.640.2. Впервые его выявили в ноябре у человека, вернувшегося из Камеруна. Анализ генома обнаружил 46 мутаций, уточняют исследователи.

«Таким образом, паттерн мутаций генома указывает на новый вариант, который мы назвали «IHU» (отсылая к названию нашего университета)», – говорится на портале препринтов научных статей MedRxiv.

В настоящее время во Франции распространяется омикрон-штамм коронавируса, который в ноябре был выявлен в Ботсване в ЮАР. Специалисты отмечают, что этот вариант отличается мутациями в спайковом белке. По данным эпидемиологов и вирусологов, новый штамм распространяется быстрее предыдущих. Существует мнение, что эта разновидность COVID-19 выз

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